Азербайджанская армия уничтожила высокопоставленных армянских командиров
Подразделения вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта обстреляли позиции азербайджанской армии и населенные пункты Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, накануне в течение дня были предотвращены попытки противника атаковать в нескольких направлениях. Враг отступил, понеся значительные потери в живой силе и боевой технике.
«В результате предпринятых ответных мер были уничтожены заместитель командующего первой общевойсковой армией полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Газарян. Кроме того, без вести пропали офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии полковник-лейтенант Б.Асерян, командир 2-го мотострелкового полка Хунан Айрумян и заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян», - говорится в сообщении.