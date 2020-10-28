Брошенная армянами боевая техника Новые кадры от Минобороны
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры боеприпасов, бронированной и автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при бегстве.
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры боеприпасов, бронированной и автомобильной техники, оставленных противником на поле боя при бегстве.
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