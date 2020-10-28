Фикрет Мамедов рассказал международным организациям о последних провокациях Армении

Было отмечено, что Армения, игнорируя исполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, под разными предлогами затягивает переговорный процесс по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и на протяжении 30 лет продолжает оккупацию азербайджанских земель, сохраняя выгодный ей статус-кво.

В обращении отмечается, что в результате военной агрессии Армении исконно исторические земли Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов были оккупированы, их азербайджанское население подверглось этнической чистке, один миллион наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов как вице-президент Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA), созданной при поддержке ООН и объединяющей 140 стран, обратился к президенту организации, генеральному прокурору Катара Али Аль Марри с целью проинформировать членов IAACA о военных провокациях и военных преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минюста.

Эксплуатируя богатые природные ресурсы этих территорий, осуществляется незаконная экономическая деятельность, оккупированные земли противозаконно заселяются, разрушаются исторические, культурные и религиозные памятники Азербайджана, тем самым грубо нарушаются нормы международного права, в том числе Женевские конвенции 1949 года. Оскорбляя религиозные чувства не только азербайджанцев, но и всех мусульман, в мечетях содержится скот, в том числе свиньи.

Новое руководство Армении, выступая с заявлениями, открыто призывающими к разжиганию войны, активизировало военные провокации на границе.

В обращении отмечается, что все эти факты были доведены до сведения мировой общественности президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Было также подчеркнуто, что в ответ на военные провокации, предпринятые ВС Армении против азербайджанских населенных пунктов и мирного населения 27 сентября 2020 года, Азербайджан начал контрнаступательные операции по принуждению агрессора к миру, исходя из права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

Армения, видя успех контрнаступления азербайджанской армии, сражающейся только на своей территории без какой-либо внешней поддержки, сознательно и целенаправленно стала подвергать ракетным и артиллерийским обстрелам густонаселенный город Гянджа и другие мирные города и районы, используя при этом запрещенные международным правом кассетные бомбы. В обращении особо отмечается, что 28 октября такому обстрелу подвергся город Барда, в результате чего 21 человек погиб и около 70 получили ранения.

В общей сложности на сегодняшний день убиты 94 мирных жителя, включая женщин, детей и стариков, более 380 получили ранения, более 2 700 жилых домов и гражданских объектов разрушены или серьезно повреждены.

Отмечается, что Армения, которая неоднократно игнорировала согласованное прекращение огня в гуманитарных целях, не отказалась от своей бесчеловечной политики и продолжает военные провокации, нацеленные на мирное население и гражданскую инфраструктуру, в связи с чем растет число убитых и раненых.

В обращении также подчеркивается, что посетивший Гянджу посол Катара в Азербайджане осудил военные преступления, совершенные против гражданского населения, была выражена благодарность Катару за поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Кроме того, дана информация о привлечении Арменией в зону конфликта иностранных военных наемников, а также о транспортировке оружия в Армению гражданской авиацией под видом гуманитарной помощи в нарушение Чикагской конвенции, в связи с чем Азербайджан обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Несмотря на явное преимущество на поле боя, Азербайджан, не желая продолжения кровопролития и во имя сохранения жизни людей, проявляет готовность к проведению мирных переговоров на основе согласованных принципов, отмечается в обращении.

Министр Фикрет Мамедов выразил надежду, что, будучи известными на международной арене профессиональными юристами, а также прокурорами, президент IAACA и другие представленные в Ассоциации высокопоставленные лица приложат все усилия и возвысят свой голос в мировом сообществе для предотвращения военных преступлений.

Минюст также обратился в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), с которым реализует совместные проекты, проинформировав о военных преступлениях Армении, атаках на гражданское население, убийстве десятков мирных жителей, в том числе 11 детей, сообщив также о том, что некоторые дети осиротели, потеряв обоих родителей. Было также отмечено, что Армения, столкнувшись с массовым дезертирством из армии, пытаясь создать видимость безысходности, начала вовлекать детей в боевые действия, тем самым грубо нарушая требования международного гуманитарного права, а также Конвенцию ООН о правах ребенка.

Обращение направлено во Всемирный банк, еще одно специализированное агентство ООН и активный партнер Минюста.

Кроме того, Минюст обратился во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Европейское региональное бюро ВОЗ и Глобальный фонд (по вопросам здравоохранения) и выразил надежду, что эти организации не останутся безучастными в данном вопросе и во имя защиты жизни и здоровья людей возвысят свои голоса, дабы остановить кровопролитие и восстановить мир.

Минюст направил аналогичные обращения в германские Агентство международного сотрудничества (GIZ) и Фонд международного правового сотрудничества (IRZ), с которыми сотрудничает уже много лет.