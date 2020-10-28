В Армении назвали имена новых убитых в Карабахе ОФИЦИАЛЬНО - 1119
Оккупировавшая Нагорно-Карабахский регион Азербайджана армия Армении обнародовала новый список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, в списке за 28 октября 51 фамилия.
Таким образом, Армения официально признала гибель 1119 военнослужащих. Однако, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.
Малинцян Арсен Самвелович 1973 г.р
Шахбазян Ара Хачатурович 1982 г.р
Геворкян Геворк Арменович 1999 г.р
Гарибян Сейран Срапович 1998 г.р
Хачатрян Самвел Геворкович 1999 г.р
Гаспарян Норик Арменович 1998 г.р
Хачатрян Дживан Робертович 1994 г.р
Цатурян Андраник Сержикович 1987 г.р
Ованнисян Арсен Егишевич 1983 г.р
Серобян Закар Суренович 1997 г.р
Григорян Андраник Серобович 1996 г.р
Закарян Эдгар Севакович 2002 г.р
Саргсян Рубик Арамаисович 2000 г.р
Гарибян Исаак Артурович 2001 г.р
Мовсисян Агарон Андраникович 1989 г.р
Титизян Ованнес Леваевич 1999 г.р
Мелконян Арутюн Мкртычевич 2001 г.р
Товмасян Арман Самвелович 1999 г.р
Джаноян Агаджан Аршалуйсович 2002 г.р
Торосян Карен Араикович 2001 г.р
Хачатрян Нарек Рафикович 2000 г.р
Фидинян Гарник Лендрушевич 2001 г.р
Саакян Пайлак Сержикович 2000 г.р
Аветисян Арутюн Ашотович 2000 г.р.
Мартиросян Армен Эдгарович 2001 г.р
Тевонян Ной Леваевич 2001 г.р
Аракелян Карен Мисакович 2000 г.р
Саакян Агаси Тигранович 2000 г.р
Айрапетян Самвел Седракович 2001 г.р
Асоян Левон Хачикович 2000 г.р
Хачатрян Арман Арамович 2000 г.р
Агабабян Арцрун Васильевич 1999 г.р
Арутюнян Микаел Корюнович 2001 г.р
Алавердян Самвел Варданович 2002 г.р
Ованнисян Артем Месропович 2000 г.р
Арутюнян Давид Самвелович 2000 г.р
Хачатрян Мгер Мнацаканович 2001 г.р
Погосян Григор Артурович 2001 г.р
Варагян Горис Мхитарович 2001 г.р
Батманян Карен Карапетович 2001 г.р
Симонян Арман Геворкович 2002 г.р
Бейбутян Ованнес Спартакович 1997 г.р
Даниелян Мушег Варданович 2001 г.р
Арутюнян Армен Эдикович 2001 г.р
Наапетян Эрик Давидович 2000 г.р
Саргсян Сергей Жораевич 2001 г.р
резервист Марутян Вреж Артаваздович 1970 г.р
резервист Рафаелян Арутюн Врежевич 1992 г.р
резервист Даниелян Араик Саруханович 1979 г.р
резервист Мелконян Гарик Суренович 1991 г.р
резервист Чобанян Аршалуйс Алексанович 1978 г.р