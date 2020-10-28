Коронавирус в Армении и Грузии: число зараженных растет

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 1 709 (вчера 1 731), скончались еще 20 человек, сообщает официальный сайта StopCov.

Отмечается, что с начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения. За последние 24 часа вылечились 2 075 человек, с начала пандемии - 16 904 пациента. Скончались 273.

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 85 034, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 2 383 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 272 человека (плюс 29 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 354 (плюс 2 за минувшие сутки). Вылечились от инфекции 53257 человек.