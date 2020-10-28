Хикмет Гаджиев о провокации Charlie Hebdo

«Провокационные действия журнала Charlie Hebdo в связи с исламской религией, великим пророком ислама, оскорбление священных чувств мусульман всего мира наносят ущерб усилиям по межкультурному и межрелигиозному диалогу, в котором очень нуждается современный мир». Об этом сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Х.Гаджиева, Charlie Hebdo не впервые совершает подобные враждебные действия против религиозных убеждений.

«Журнал своей исламофобской деятельностью фактически злоупотребляет свободой слова, печати, поощряет ненависть, религиозную дискриминацию и насилие. Считаем неприемлемыми и резко осуждаем нападки журнала Charlie Hebdo на уважаемого президента братской Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Молчание на угрозы и оскорбления со стороны армян в адрес журналиста телеканала TF1, подготовившего объективный репортаж с линии фронта, и попытки оправдать провокации Charlie Hebdo, прикрываясь свободой мысли, вызывает ряд вопросов. Действия Charlie Hebdo еще раз показывают, насколько актуален сегодня вопрос ответственной журналистики», - сказал помощник президента.