Лига Европы: «Карабах» принимает «Вильярреал» в Стамбуле

Подопечные Гурбана Гурбанова вынуждены проводить домашние матчи на нейтральных полях в связи с запретом УЕФА на организацию международных игр в Азербайджане и Армении из-за войны в Нагорном Карабах е. Агдамский клуб и АФФА в ходе переговоров с УЕФА настояли на том, чтобы матч с «Вильярреалом» состоялся в Турции.

Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» начнется матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и испанским «Вильярралом».

«Карабах» отправился в Стамбул 27 октября. Вчера состоялась предматчевая пресс-конференция Гурбана Гурбанова, на которой он заявил, что рад тому, что игра пройдет в братской стране.

«Нам сложно играть за пределами Азербайджана, - говорит главный тренер. - Политика повлияла и на футбол. Сегодня каждый гражданин Азербайджана выполняет возложенную на него миссию. «Карабах» также старается правильно выполнять поставленные перед клубом задачи. Наши мысли сейчас на фронте с нашими солдатами, но мы также стараемся достойно выполнять нашу работу. В Турции мы будем чувствовать себя как дома. Это наше большое преимущество. Верим, что в скором времени все оккупированные территории будут освобождены».

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Чехии во главе с Павелом Орелом.

Напомним, что в 1-м туре «Карабах» проиграл в Тель-Авиве местному «Маккаби» - 0:1. «Вильярреал» же дома одолел турецкий «Сивасспор» - 5:3. Сегодня «Сивасспор» примет «Маккаби».

Турнирное положение:

1. «Вильярреал» - 3 очка, разница мячей 5-3

2. «Маккаби» - 3, 1-0

3. «Карабах» - 0, 0-1

4. «Сивасспор» - 0, 3-5