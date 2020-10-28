Международный Красный Крест о гибели волонтера в Барде

В ходе обстрела вооруженными силами Армении азербайджанского города Барда погиб волонтер Азербайджанского общества Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, отец двоих детей, говорится в сообщении МККК.

«Сегодня вместе с тысячами мирных жителей Международный Красный Крест стал свидетелем интенсивных обстрелов городских районов, приведших к гибели, разрушениям, ранениям и запустению. Это неприемлемо. К сожалению, в результате обстрела погиб волонтер Азербайджанского общества Международное движения Красного Креста и Красного Полумесяца, отец двоих детей. Два других добровольца ранены», - отмечается в заявлении Международного Красного Креста.

«От последствий конфликта страдают мирные жители. Мирные жители погибают с угрожающей скоростью, многие получают травмы, которые навсегда могут изменить их жизнь. Значительный ущерб нанесен и гражданской инфраструктуре, включая медицинские учреждения. Мы поддерживаем контакт со сторонами в двустороннем конфиденциальном диалоге. Ужасающие сцены, которые мы наблюдаем, не могут продолжаться», - говорится в заявлении.