Минобороны: Военное руководство Армении вынуждено признать свои ошибки

В результате ударов, нанесенных Азербайджанской армией, подразделения армянских вооруженных сил принуждаются к отступлению. Противник несет большие потери, выводится из строя его боевая техника. Военное руководство Армении также вынуждено уже признать свои ошибки. Ему приходится смириться со своим тяжелым положением, говорится в сообщении Минобороны.

Освобождая свои земли, мы захватываем у противника большое количество боеприпасов в качестве военных трофеев.

Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, армянские вооруженные силы берут на прицел мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Перед Азербайджанской армией стоит только одна задача – освободить от оккупации территории, нанося удары только по военным объектам и не причиняя урон гражданскому населению.