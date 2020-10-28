Территория Бардинского и Геранбойского районов под обстрелом армян
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и Геранбойского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Бардинского и Геранбойского районов, сообщает Минобороны Азербайджана.
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