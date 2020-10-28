Хикмет Гаджиев: «Мы едем в Тертер, пусть стреляют»

«После Барды мы едем в Тертер, пусть стреляют». Об этом заявил находящийся с дипломатами в Барде помощник президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев заявил, что враг бежит с поля боя.

«Если они мужчины, пусть выйдут на поле боя. Как говорил Верховный главнокомандующий, мы их гоним как собак. И будем гнать их до конца», - сказал он.

Помощник президента добавил, что вчерашний обстрел Барды показал истинное лицо Армении.

«Их сил хватает только на женщин и детей. Это центр Барды. Здесь нет никаких военных объектов. Это военное преступление, за которым стоит премьер-министр Армении Никол Пашинян», - заявил Хикмет Гаджиев.