Хикмет Гаджиев: «Мы едем в Тертер, пусть стреляют»
«После Барды мы едем в Тертер, пусть стреляют». Об этом заявил находящийся с дипломатами в Барде помощник президента Хикмет Гаджиев.
Хикмет Гаджиев заявил, что враг бежит с поля боя.
«Если они мужчины, пусть выйдут на поле боя. Как говорил Верховный главнокомандующий, мы их гоним как собак. И будем гнать их до конца», - сказал он.
Помощник президента добавил, что вчерашний обстрел Барды показал истинное лицо Армении.
«Их сил хватает только на женщин и детей. Это центр Барды. Здесь нет никаких военных объектов. Это военное преступление, за которым стоит премьер-министр Армении Никол Пашинян», - заявил Хикмет Гаджиев.
#itiqovankimiqovuruq pic.twitter.com/uT343HbgnP— RS (@Ramil65700576) October 29, 2020