Посол Франции: «Очень опечален гибелью людей в Барде»

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс на своей странице в Twitter сделал заявление в связи с ракетным ударом Армении по Барде.

«Очень опечален гибелью людей в Барде», - написал Гросс.

Напомним, 27 октября в результате ракетной атаки на Барду со стороны вооруженных сил Армении погибли четыре человека, десятки получили ранения. На следующий день, 28 октября, Барда вновь подверглась ракетному обстрелу со стороны Армении. Погиб 21 человек, около 70 были ранены, разрушены гражданские объекты.