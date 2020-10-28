В России рекордное число заразившихся и умерших от коронавируса

За последние сутки в России выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный прирост за все время пандемии.

Накануне было выявлено 16 202 новых случая заражения. Общее число заболевших достигло 1 581 693.

Число смертей также обновило рекорд, за сутки умерли 366 человек. Общее число жертв составляет 27 301 человек.

Также рекордным оказалось число пациентов с COVID-19, которые вылечились за сутки — 14 740 человек.