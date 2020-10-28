В центре французского города Ницца около церкви Нотр-Дам вооруженный ножом неизвестный напал на людей, три человека погибли. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия. Глава МВД Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб.

Нападение было совершено в 09:00 по местному времени. Злоумышленника задержали через 10 минут после инцидента. Он ранен. BFMTV не располагает подробной информацией о личности преступника и о том, как он действовал на месте преступления.

Reuters со ссылкой на источник в местной полиции сообщает, что в результате нападения была обезглавлена женщина.