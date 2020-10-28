Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает АзерТАдж.

Глава государства передал Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу поздравление по случаю Дня Республики, выразил пожелания прогресса и счастья.

Еще раз высоко оценив постоянную политическую поддержку Президентом Турции нашей страны в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что дружественные и братские народы Азербайджана и Турции и впредь будут рядом друг с другом.

Поблагодарив главу нашего государства за проявленное внимание и поздравление, Президент Реджеп Тайип Эрдоган передал братскому народу Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания, подчеркнул, что наши дружественные и братские народы всегда будут рядом друг с другом.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.