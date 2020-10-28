При посредничестве Шойгу Азербайджан передал тела армянских солдат
Тела погибших армянских солдат, а также двое пожилых граждан Армении переданы противоположной стороне. Как сообщает haqqin.az, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Мы высоко оцениваем в этом процессе усилия Минобороны России и лично министра обороны Сергея Шойгу. В результате поддержки Россией этой гуманитарной инициативы армянская сторона дала согласие на открытие гуманитарного коридора в Газах-Товузском направлении и принятии тел своих солдат. Этот процесс завершился сегодня. Мы также благодарим Международный комитет Красного Креста и офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Это в очередной раз демонстрирует приверженность Азербайджана гуманным ценностям и международному гуманитарному праву», - сказал он.