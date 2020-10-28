Уничтожены ракетные установки, обстреливавшие азербайджанские территории видео
На поле боя уничтожены вражеские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда, сообщает Минобороны Азербайджана.
На поле боя уничтожены вражеские силы, подвергшие обстрелу мирное население в городе Барда, сообщает Минобороны Азербайджана.
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