Представитель Минздрава рассказал об аспектах борьбы с COVID-19 в Азербайджане

Прежде всего, он отметил, что одна из самых широко распространённых пандемий за последнее столетие из-за своих пока ещё до конца не исследованных вирусологических, эпидемиологических, иммунологических, клинических, патогенетических и других аспектов заставила страны мира столкнуться с рядом социально-экономических проблем.

Вагиф Абдуллаев отметил, что после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19, Азербайджан так же, как и весь мир, ощутил на себе ряд опасных последствий этой эпидемии.

По его словам, меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане осуществляются с учётом всех требований закона «О санитарно-эпидемиологическом надзоре» путём целенаправленной организации процесса реализации важных и продуманных задач руководства страны при слаженном взаимодействии центральных органов исполнительной власти и их местных органов.

«В настоящее время управление связанным с заражением COVID-19 эпидемическим процессом в нашей стране осуществляется за счёт применения современных методов организации комплексных противоэпидемических мероприятий. Так, первичная регистрация случаев, передача информации о них на все уровни управления, а также сбор данных осуществляется через электронную систему, которая полностью соответствует рекомендациям ВОЗ», - сказал заместитель генерального директора.

Продолжая интервью, Вагиф Абдуллаев особо отметил важную роль санитарно-эпидемиологической службы Минздрава в оперативной и целенаправленной реализации направленных на предотвращение распространения вируса COVID-19 в Азербайджане противоэпидемических мероприятий. По его словам, с момента получения информации о каждом случае положительного теста действующие в каждом городе и регионе страны Центры гигиены и эпидемиологии сразу начинают проводить эпидемиологические исследования и организовывать противоэпидемические мероприятия. Вагиф Абдуллаев отметил, что основная цель этих мер - выявить и локализовать источник инфекции, чтобы остановить развитие эпидемического процесса, немедленно изолировать пациента для предотвращения заражения других, а также изолировать контактирующих с пациентом, тем самым обеспечив карантинный контроль.

Кроме того, заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии подчеркнул, что дает свои плоды также и эффективная работа санитарно-эпидемиологической службы Минздрава, сплоченные действия коллектива которой за более чем 8 месяцев, прошедших с начала пандемии, на территориях и рабочих местах, где были обнаружены очаги заражений, способствуют оперативному принятию мер по предотвращению распространения вируса. По словам Вагифа Абдуллаева, очень важно также своевременное осуществление эффективных мер дезинфекции по искоренению вирусов в очагах болезней и в местах нахождения людей. Также было упомянуто, что, благодаря особому вниманию Минздрава к этой области, было осуществлено обеспечение необходимым оборудованием и инструментами, а также предпринимались регулярные меры по дезинфекции, для осуществления которой был предоставлен достаточно большой штат сотрудников.

В ходе интервью также был затронут вопрос повышения интенсивности и масштаба мер по управлению эпидемическим процессом по мере распространения коронавирусной инфекции. Вагиф Абдуллаев подчеркнул, что одним из важнейших направлений деятельности является обеспечение постоянного сотрудничества Санитарно-Эпидемиологической службы Минздрава с другими вовлечёнными в процесс ведомствами в борьбе с инфекцией COVID-19.

Заместитель генерального директора центра сказал: «Важную роль играют также меры, принимаемые совместно с медицинскими службами местных исполнительных органов власти, МВД, МЧС, Минобороны и Минюстом, Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию, Минобразования, Агентством продовольственной безопасности, а также Государственным агентством по туризму с целью предотвращения распространения инфекции в лечебно-профилактических и образовательных учреждениях, сферах обслуживания и общественного питания, гостиницах и туристических объектах.

В завершение интервью заместитель генерального директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Вагиф Абдуллаев отметил важность наличия нормативных правовых актов, определяющих правовые основы каждого вида деятельности. Он особо подчеркнул важность расширения полномочий Минздрава по делам об административных правонарушениях в период карантинного режима, а также утверждения многочисленных документов по контролю санитарно-эпидемиологических и карантинных правил.