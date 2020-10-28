Обстрелы армян вызвали лесные пожары в Гёйгёльском районе

Вооруженные силы Армении наряду с тем, что, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, обстреливают из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают и экологический террор.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, территория Гёйгёльского района, находящаяся за пределами зоны боевых действий, подверглась обстрелу из тяжелых артиллерийских установок вооруженных сил Армении. В результате в лесном массиве возник пожар. К тушению пожара были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время принимаются срочные меры по предотвращению распространения пожара и его тушению.