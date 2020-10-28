Азербайджанцы участвуют в тираже Powerball: в розыгрыше $127 миллионов

Первый приз популярной американской лотереи Powerball вновь аккумулировал и в ближайшую субботу, 31 октября, и составит уже 127 миллионов долларов США . Тираж пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

Powerball: правила игры и призы

Что надо сделать, чтобы получить главный приз? Угадать 5 чисел из диапазона 1-69, а также номер бонусного шара «Powerball» из диапазона 1-26. Эта комбинация гарантирует вам джекпот. Но для того, чтобы стать миллионером, шести совпадений не требуется. Участники, которым удастся правильно угадать 5 основных номеров (без «Powerball») получат второй приз в $1 млн.

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Азербайджане?

Если коротко – да. Если подробнее: в соответствии с правилами лотереи Powerball, лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotter имеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит подтверждением того, что билет является собственностью игрока, а не сайта. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

Как играть в Пауэрбол из Азербайджана?

Весь процесс занимает всего лишь несколько минут. Вот как это сделать:

Зарегистрируйтесь на сайте theLotter Выберите Powerball из списка предлагаемых на сайте лотерей Укажите ваши номера в игровом поле (5 основных + номер «Powerball») Выберите, со сколькими полями вы хотите играть, а также дополнительные игровые опции, которые могут помочь вам увеличить ваши шансы на выигрыш (например, игра в синдикате или систематическая форма) Подтвердите покупку билета

Что происходит дальше?

После того, как вы оформили ваш заказ, представитель сайта theLotter.com приобретет от вашего имени физический билет, графическое изображение которого будет затем загружено в вашу учетную запись. Следует подчеркнуть, что владельцем билета являетесь вы, а не сайт или его представитель. После оформление заказа вы получите на ваш электронный почтовый ящик письмо, подтверждающее ваши права на билет.

Как получить выигрыш?

Если ваш билет выиграет приз, представители сайта theLotter.com свяжутся с вами и сообщат вам об этом. Второстепенные призы поступят на баланс вашей учетной записи, как только оператор лотереи переведет деньги. Если вы выиграете джекпот или особо крупный второстепенный приз, для его получения может потребоваться ваше личное присутствие в США. Важно отметить, что theLotter не взимает комиссию с призов. Вместе с тем, в США лотерейные выигрыши облагаются федеральным налогом (24%) и налогом штата (процент зависит от места приобретения билета). Сумма, которую вы получите на руки, будет равняться сумме приза, за вычетом этих налогов.

Но чтобы выиграть джекпот, надо сначала купить билет. Это вы можете сделать на странице лотереи Пауэрбол на сайте theLotter.com.