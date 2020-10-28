В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 1015 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 29 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 483 пациента больниц вылечились и были выписаны домой.

Девять пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 53 152 случая инфицирования коронавирусом, из них 42 516 человек вылечились, 708 человек скончались.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 10 636 человек.