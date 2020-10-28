Nar обеспечил жителям Барды бесплатные минуты разговора и SMS

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В связи вражеским ракетным обстрелом города Барда выражаем соболезнования семьям погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления! Мы уверены, что благодаря силе и храбрости Азербайджанской армии наши оккупированные земли скоро будут освобождены. Победа за нами!