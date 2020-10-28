Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:49

Последний опрос среди россиян показал, что Армению в карабахском конфликте поддерживают 12 процентов опрошенных, Азербайджан - 2 процента, остальные нейтральны. Армянские пропагандисты называют этот результат «поразительными цифрами», причем – в негативном контексте.

В Армении недоумевают, отчего россияне совсем не горят желанием воевать за Ереван, гадают о причинах этого безразличия, но здесь как раз та ситуация, когда для ответа на вопрос о причинах Армении нужно посмотреть в зеркало. Усилия армянских пропагандистов по мобилизации российского общества оказались напрасными, как бы они ни извращались по этому поводу. Посылочный Габрелянова Семен WarGonzo Пегов заявлял: «Как русский человек, считаю, что Россия обязана поддержать Арцах». И еще: «Сто процентов – это война России». А в социальных сетях земляки «Ашотыча» писали, что Россия могла бы послать сто тысяч своих солдат для поддержки Армении, и «даже если они все погибнут, то для страны с населением в сто сорок миллионов – это не потеря. А вот армян мало». Но Россия осталась глуха к воплям этих кликуш. Да, либеральная интеллигенция «топит за Армению» - но глубинная Россия глуха к истерическим призывам умирать за Ереван. Поскольку призывы эти исходят от тех, кто умирать-то уж точно не пойдет. Готовность российского общества жертвовать своими интересами ради «братьев» практически сошла на нет – и это не может не радовать, хоть какие-то уроки из российской истории извлечены. Да и «братья», откровенно говоря, оказались с заметной гнильцой, которую и демонстрируют всякий раз, когда надобность в российской помощи отпадает. И армян это касается в первую очередь, потому что их диаспора в России – из крупнейших. И на бытовом уровне россиянин никакого братского отношения к себе со стороны армян не испытывает, пусть они и десятилетиями живут рядом.

Их разговоры о «братстве», о том, что «мы тут десятками лет живем и уже совсем как вы стали» - откровенно фальшивы. Не стала для них Россия второй родиной – это просто «территория охоты», на которой они зарабатывают деньги, не более того. И даже когда бизнесмен армянского происхождения изредка кидает крохи на меценатство – россияне понимают, что делает он это не от чистого сердца, а из сугубо прагматических соображений – обеспечить для себя более комфортную среду, выстроить отношения, причем не с русскими – а с властями. Что же до русских – то на них ему плевать. Суперспециалиста армянин уволит ради приехавшего родственника, которого срочно нужно пристроить на теплое место, все об этом прекрасно знают, а потому работать в компании армянских бизнесменов идут с крайней неохотой: мало ли когда тетушке Сирануш из Еревана приспичит прислать свое чадо к родственнику в Россию, чтобы тот пристроил кровинушку на родное место. Причем это касается всех – достаточно вспомнить, как Марго «иди долма готовить» Симоньян пыталась устроить корреспондентом в Китай свою землячку, только окончившую университет, и не то что китайским – русским с трудом владевшую. Пекин был в шоке и от такого счастья отказался категорически – а ведь могло и получиться, то-то бы хорошо Россия выглядела в этом случае в глазах китайцев. А уж все эти эксперты с армянскими фамилиями на российских ток-шоу… Позорище, но им плевать, деньги же платят. Кичащаяся своей высокой многовековой культурной традицией армянская диаспора в самых бытовых вопросах демонстрирует пещерный трайбализм, который только в африканских бантустанах и встретишь. И, кстати, о культуре. Одним из излюбленных армянской пропагандой в России тезисов является «мы же с вами – одной христианской культуры». И на этом основании, дескать, просто обречены на общность судеб. Позволю себе заметить, что тут эти «братья» времена попутали. Чай, не XIX век на дворе, когда православие было государственной идеологией под охраной пары десятков статей Уложения об уголовных наказаниях.