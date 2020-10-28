Есть общемировые проблемы, когда ты не имеешь права молчать или делать вид, что тебя это не касается. Я всегда был против любого фанатизма и ненависти - расовой, религиозной, этнической, региональной. Более того, как президент азербайджанского ПЕН-клуба я, безусловно, уважаю право каждого на свободу во всех ее проявлениях. Но хронический конфликт с карикатурами во Франции требует своего радикального решения. Лично для меня эта удивительная страна, провозгласившая идеи Свободы, Равенства, Братства, - всегда была безусловным оплотом и знаменосцем этой Свободы.

Ее великая культура и литература, ее история и наука, ее герои и мученики - были примером для всего Человечества. Все, кто читал мои книги, - знают. Я не религиозный фанатик, не радикальный экстремист и никогда им не был. На слушаниях в мэрии Парижа читали отрывки из моей книги «Бремя идолов» , вышедший на французском, об отношениях людей разных национальностей друг к другу. И сегодня, как и всегда, я выступаю за свободу человеческого Духа, понимая, как это важно. Но мне показалось, что сама идея Свободы выглядит несколько искаженной. Предположим, что рядом с вами живет сосед. Он атеист по своим взглядам. Вы прекрасно ладите, ваши дети дружат, семьи ходят друг к другу. И в какой-то момент ваш сосед теряет своего отца. Начиная с этого дня вы печатаете карикатуры на ушедшего, позволяя себе его даже высмеивать. Наверняка сосед обидится на вас и выскажет все это при личной встрече. Может даже дать вам пощёчину и прекратить всякое общение. Но вы реализовали своё право на свою свободу, однако обидев и оскорбив своего соседа.

Теперь подумайте. Для миллионов людей во всем мире Пророк гораздо большая ценность, чем даже ушедший отец. Для верующих людей любое оскорбление, даже неуважение к самому имени Пророка, выглядит святотатством и вызовом. Когда в Израиле молодая женщина позволила себе нарисовать мусульманского Пророка в неподобающем виде, она получила шесть лет заключения по решению местного суда! В иудейской стране! Может, именно так и нужно относиться друг к другу. Уважая ценности и святыни своих соседей? В самой Франции живут миллионы мусульман. Граждан Французской республики. Почему кто-то считает, что имеет право не считаться с чувствами этих людей, не уважать их идеалы? Все равны, но некоторые более равны? Или строки Оруэлла не для этого случая? Отказавшись от христианской идентичности, не включив эти ценности в европейскую Конституцию, страны Европы отказались от основополагающих духовных скреп, объединявших Европу на протяжении тысячелетий.

И снова все тот же риторический вопрос: почему свобода одних должна быть вызовом для других? Почему отсутствие уважения к своим соседям означает торжество вашей личной свободы? Отстаивая безусловные ценности свободы, можно и нужно сделать так, чтобы подобный вопрос не приводил к страшным трагедиям и ужасным столкновениям. Любое насилие отвратительно. Смерть журналистов, убийство педагога - трагедии не только Франции, но и всего цивилизованного мира. Макроны приходят и уходят, а сама Франция остаётся. И я абсолютно уверен, что оскорбление чувств верующих не меньшая трагедия для нашей цивилизации. Причём независимо от того, на кого именно она направлена. Я точно так же против любых оскорблений или насмешек над любыми идеалами всех религий, в которые продолжают верить миллионы людей!