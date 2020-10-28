Хикмет Гаджиев: армяне обстреливают баллистическими ракетами мирные города
«Примечательным является использование Арменией кассетного оружия против гражданского населения. Мы должны подчеркнуть использование баллистических ракет против гражданского населения». Об этом сказал журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в Барде с участием представителей дипкорпуса и иностранных СМИ.
По словам Х.Гаджиева, в европейском регионе впервые после Второй мировой войны крупные города обстреливаются баллистическими ракетами СКАД.
«В Гянджа проживают пятьсот тысяч человек. Такие преступления должны быть расследованы и опубликованы отчеты. Естественно, мы ожидаем объективных и беспристрастных отчетов. Впоследствии эти отчеты могут быть представлены международному сообществу», - сказал помощник президента.