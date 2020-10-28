Министр Сахиль Бабаев призвал СНГ поддержать Азербайджан фото
На XXXIII заседании Консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев рассказал о военных провокациях Армении против Азербайджана, тяжелых ракетных и артиллерийских обстрелах мирного населения нашей страны. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.
В заседании приняли участие 60 представителей органов труда, занятости и социальной защиты - министров и заместителей министров из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран, Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Международной организации труда, Конфедерации профсоюзов СНГ, Межгосударственного статистического комитета СНГ и др.
Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агибай Смагулов выступил с вступительным словом, после чего выступил Сахиль Бабаев. Министр довел до внимания участников заседания информацию о том, что 27 сентября Армения, почти 30 лет оккупирующая 20 процентов азербайджанских земель, игнорируя резолюции ООН, совершила очередную военную провокацию против нашей страны. Позиции азербайджанских воинских частей и удаленные от фронта населенные пункты, где нет военных объектов, подверглись сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу со стороны Армении.
Министр подчеркнул, что вооруженные силы Армении в нарушение всех международных гуманитарных норм атакуют мирных жителей. Только 4, 11 и 17 октября 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, были убиты и 138 получили серьезные ранения в результате ракетных обстрелов, осуществленных армянами по городу Гянджа. Армения также продолжает массированные артиллерийские и ракетные обстрелы районов Азербайджана, расположенных далеко от линии фронта. За последние два дня 25 мирных жителей, в том числе несовершеннолетние и женщины, были убиты и более 80 получили ранения в результате серии ракетных обстрелов города Барды вооруженными силами Армении.
В целом в результате обстрела Арменией мирных населенных пунктов с 27 сентября были убиты 90 мирных жителей, около 400 ранены, а гражданской инфраструктуре Азербайджана был нанесен серьезный ущерб.
Сахиль Бабаев заявил, что азербайджанская армия была вынуждена предпринять контрнаступительные меры для прекращения агрессии, защиты гражданского населения и восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Эти военные операции проводятся в международно признанных границах Азербайджана. Хотя прекращение огня по гуманитарным соображениям объявлялось трижды за последний месяц, каждый раз вскоре после прекращения огня по гуманитарным соображениям Армения вероломно и жестоко нарушала это соглашение и осуществляла широкомасштабный террор, обстреливая азербайджанские поселения из артиллерийских орудий.
«Мы призываем государства-участники СНГ поддержать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, осудить жестокие террористические нападения Армении на азербайджанские поселения и мирных жителей в нарушение международных гуманитарных принципов», - сказал министр Бабаев.
Он подчеркнул, что конфликт, вызванный армянской оккупацией, которая вынудила более 1 миллиона азербайджанцев стать вынужденными переселенцами, ограничивает возможности для социального развития в регионе в целом. Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован только на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
В ходе заседания Сахиль Бабаев дал решительный и полный ответ на заявление армянского министра, который настаивал, что Азербайджан якобы нарушил режим гуманитарного прекращения огня.
Сахиль Бабаев заявил, что несмотря на то, что за месяц трижды было объявлено о гуманитарном прекращении огня, Армения, грубо нарушив нормы международного права, совершила террористические акты, нанеся ракетные и артиллерийские удары по мирным гражданам Азербайджана. В результате этих атак были убиты и ранены мирные граждане, а гражданской инфраструктуре был нанесен серьезный ущерб. Министр еще раз подчеркнул, что все контрнаступательные операции проводятся на международно признанных территориях Азербайджана. Терпящая серьезное поражение на поле боя Армения развернула настоящий террор против мирных жителей Азербайджана, постоянно совершая военные преступления против них. Несмотря на это, Азербайджан никогда не наносит удары по мирному населению.
В то же время было отмечено, что Армения доставила в Карабах 2 тысячи террористов из различных иностранных террористических группировок и привлекла их к боевым действиям против Азербайджана.