В заседании приняли участие 60 представителей органов труда, занятости и социальной защиты - министров и заместителей министров из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и других стран, Исполнительного комитета СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Международной организации труда, Конфедерации профсоюзов СНГ, Межгосударственного статистического комитета СНГ и др.

На XXXIII заседании Консультативного совета СНГ по труду, занятости и социальной защите министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев рассказал о военных провокациях Армении против Азербайджана, тяжелых ракетных и артиллерийских обстрелах мирного населения нашей страны. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда.

Заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агибай Смагулов выступил с вступительным словом, после чего выступил Сахиль Бабаев. Министр довел до внимания участников заседания информацию о том, что 27 сентября Армения, почти 30 лет оккупирующая 20 процентов азербайджанских земель, игнорируя резолюции ООН, совершила очередную военную провокацию против нашей страны. Позиции азербайджанских воинских частей и удаленные от фронта населенные пункты, где нет военных объектов, подверглись сильному артиллерийскому и ракетному обстрелу со стороны Армении.

Министр подчеркнул, что вооруженные силы Армении в нарушение всех международных гуманитарных норм атакуют мирных жителей. Только 4, 11 и 17 октября 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, были убиты и 138 получили серьезные ранения в результате ракетных обстрелов, осуществленных армянами по городу Гянджа. Армения также продолжает массированные артиллерийские и ракетные обстрелы районов Азербайджана, расположенных далеко от линии фронта. За последние два дня 25 мирных жителей, в том числе несовершеннолетние и женщины, были убиты и более 80 получили ранения в результате серии ракетных обстрелов города Барды вооруженными силами Армении.

В целом в результате обстрела Арменией мирных населенных пунктов с 27 сентября были убиты 90 мирных жителей, около 400 ранены, а гражданской инфраструктуре Азербайджана был нанесен серьезный ущерб.

Сахиль Бабаев заявил, что азербайджанская армия была вынуждена предпринять контрнаступительные меры для прекращения агрессии, защиты гражданского населения и восстановления территориальной целостности Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Эти военные операции проводятся в международно признанных границах Азербайджана. Хотя прекращение огня по гуманитарным соображениям объявлялось трижды за последний месяц, каждый раз вскоре после прекращения огня по гуманитарным соображениям Армения вероломно и жестоко нарушала это соглашение и осуществляла широкомасштабный террор, обстреливая азербайджанские поселения из артиллерийских орудий.

«Мы призываем государства-участники СНГ поддержать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, осудить жестокие террористические нападения Армении на азербайджанские поселения и мирных жителей в нарушение международных гуманитарных принципов», - сказал министр Бабаев.

Он подчеркнул, что конфликт, вызванный армянской оккупацией, которая вынудила более 1 миллиона азербайджанцев стать вынужденными переселенцами, ограничивает возможности для социального развития в регионе в целом. Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован только на основе территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.