Во Франции объявлен высший уровень террористической угрозы

После нападения предполагаемого исламиста в Ницце, в результате которого погибли три человека, Франция объявила высший уровень террористической угрозы, передает Deutsche Welle.

Как заявил в Париже премьер-министр Жан Кастекс, этот режим распространяется на территорию всей страны.

Ранее в четверг в результате нападения с ножом в церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека, еще шесть ранены. Согласно источникам в полиции, одна женщина была обезглавлена.

Нападавшего удалось задержать. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, при задержании мужчина получил огнестрельное ранение и доставлен в больницу.

Между тем в Авиньоне в четверг полиция застрелила человека, который угрожал прохожим ножом и выкрикивал "Аллаху Акбар!", а в Саудовской Аравии в городе Джидда совершено нападение на охранника французского консульства. Согласно сообщениям, охранник был ранен, но его жизнь вне опасности.