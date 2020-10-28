«Применяемые армией Азербайджана некоторые виды оружия, в частности ударные беспилотники, имеются на вооружении только у единичных государств НАТО. Пока ни в одном военном конфликте воюющая сторона не использовала такое большое количество БПЛА, как это делает сейчас Азербайджан. Это очень интересный для военных специалистов опыт ведения боевых действий», - подчеркнул Папечкис.

Успешными боевыми действиями в Нагорном Карабах е Азербайджан показал, что в современной войне решающее слово за новейшими военно-техническими системами и сильным финансово-экономическим потенциалом, сказал haqqin.az литовский военный эксперт Эгидиюс Папечкис, комментируя расклад сил в нынешней карабах ской войне.

По наблюдениям эксперта, сейчас в Карабахе Армения вооружена старым советским оружием, а у Азербайджана вооружение, которое только-только поступает в арсеналы крупных держав мира. «Азербайджан тщательно и на высоком уровне готовился к этим боевым действиям. Видно, что страна потратила огромные средства на покупку современного оружия, военной техники и подготовку военных кадров. Азербайджан имеет несравнимое техническое преимущество перед армянской армией. И пока в мире нет эффективного, прошедшего обкатку оружия против беспилотников», - отмечает военный специалист.

Нынешние власти в Армении также получили оружие и обещали населению, что с армянской армией образца 80-х годов прошлого столетия будет покончено и у них будут новые современные вооруженные силы. Но уже видно, что за прошедшие два года Пашинян ничего не сделал, чтобы превратить свою армию в нечто более современное, и сегодня Армения пожинает горькие плоды этих просчетов. Сейчас армянская армия укрепилась в горных районах. В 90-е годы это сработало. Тогда были заняты стратегические высоты и армяне могли вести успешные боевые действия. В последующие годы пробить горную оборону во время локальных столкновений азербайджанской армии не удавалось. Но уже в 2016 году для армян прозвучал тревожный звонок, когда Азербайджан довольно широко применил дроны-камикадзе, напоминает Папечкис.

Армянское командование пошло по ошибочному пути, считает он, запросив у России ЗРК «Оса-АКМ», которые не справляются с атакой дронов. И теперь очевидное техническое преимущество дает возможности продвижению азербайджанской армии и уничтожению армянской военной техники.

«Имеющаяся на вооружении армянской армии военная техника совершенно не приспособлена для такой войны, которая идет в Карабахе. Азербайджан ведет конверсионные боевые действия: использует разведывательные и ударные дроны, большое количество артиллерии, бронетехники и др. Но ни Баку, ни Ереван не применяет авиацию, которая может сыграть важную роль в ходе боев. Вообще использование тактики «роя беспилотников» для ликвидации армянской бронетехники и артиллерии, фактического вычленение из арены боевых действий армянского тяжелого вооружения станет отдельным предметом анализа мировых военных специалистов. Потому-то армянские военные не смогли удержать линию обороны и предпринять контратаки. Теперь у армии Пашиняна все надежды на рельеф горной местности…», - скептически замечает эксперт.

В то же время Папечкис отмечает, что у европейцев, международной общественности вызывают большое беспокойство жертвы среди гражданских лиц, а также малое число пленных с обеих сторон. Возможно, в первое время стороны не брали пленных, полагает он. Тем не менее военный специалист признает, что по сравнению с 90-ми годами в этой войне жертв среди мирного населения гораздо меньше.