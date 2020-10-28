Азербайджан заявил, что Армения сорвала мирные переговоры

Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта в Карабахе. Об этом в интервью РИА Новости сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По словам министра, несмотря на то, что с 27 сентября Вооруженные силы Азербайджана успешно вели ответные операции и освобождали территории от оккупации, Баку в духе доброй воли и гуманизма согласился на гуманитарное перемирие.

"Совместное заявление, принятое в Москве 10 октября, было затем подтверждено при посредничестве Франции 18 октября и позднее при посредничестве США 24 октября. Армения грубо нарушила все эти договоренности о немедленном гуманитарном перемирии. Очевидно, Армения не заинтересована в переговорном урегулировании конфликта. Ее премьер-министр четко заявил, что дипломатического решения конфликта нет", - сказал Байрамов российскому агентству.