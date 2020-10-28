Азербайджан о размещении наблюдателей в Карабахе: «Только с нашего разрешения!»

Размещение любых наблюдателей в Нагорном Карабахе должно быть согласовано с Баку, сказал в интервью российскому агентству РИА Новости глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Нужно иметь в виду, что мы говорим о суверенной территории Азербайджана. Размещение любых сил, включая наблюдателей, должно быть согласовано с правительством Азербайджана", - сказал азербайджанский министр.

По словам Байрамова, внедрение механизмов мониторинга за соблюдением прекращения огня должно быть синхронизировано с процессом урегулирования. "В противном случае без конкретной приверженности Армении выводу ее сил с оккупированных территорий Азербайджана наблюдатели просто служили бы целью закрепления ситуации, основывающейся на оккупации. Для прекращения огня сейчас нужны твердая приверженность Армении ее обязательствам, началу вывода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий", - заявил глава МИД Азербайджана.