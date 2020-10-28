Путин выступил с заявлением по Карабаху

У конфликта вокруг Нагорного Карабаха нет простых решений, уверен президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Нужно найти баланс интересов Армении и Азербайджана для решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, считает российский лидер.

По словам российского президента, на первом этапе урегулирования в Карабахе нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, глава России сказал, что у каждого своя правда, здесь нет простых решений.

«Узел очень сложный», - сказал Владимир Путин.