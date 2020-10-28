Минобороны: Азербайджан не обстреливал российскую погранзаставу

Распространенная армянскими СМИ новость о якобы минометном обстреле Азербайджанской армией российской пограничной заставы на территории Армении в приграничных с Ираном районах является полной дезинформацией и носит провокационный характер. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

В сообщении военного ведомства отмечается, что, напротив, армянские вооруженные силы подвергли обстрелу территорию Азербайджана в этом направлении.

Минобороны в очередной раз заявляет, что Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении.