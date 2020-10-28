Путин за участие Турции в Минской группе
Путин упомянул Турцию, в качестве страны, которая должна принять участие в работе Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
"На первом этапе нужно прекратить боевые действия, прекратить гибель людей, сесть за стол переговоров и на основе предложений, которые были сформулированы Минской группой и сопредседателями Россией, США, Францией, с участием других участников этой Минской группы, там много стран, включая Турцию, ряд европейских государств, на основе этой работы найти консенсус и баланс интересов. Это можно сделать", - сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".