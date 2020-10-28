Баку о вовлечении ОДКБ в конфликт в Карабахе

Баку не поддерживает расширение контекста конфликта или его зоны, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя идею вовлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Карабахе.

"Азербайджан не поддерживает идею расширения контекста конфликта или его зоны. Обстреливая со своей территории азербайджанские города, жилые районы и население, расположенные вдали от зоны конфликта, Армения пытается заставить Азербайджан открыть ответный огонь и тем самым втянуть в конфликт третьи государства. Мы дали понять, что не будем отвечать на подобные провокации Армении. Наша реакция будет на поле боя в виде освобождения оккупированных территорий Азербайджана", - цитирует РИА Новости азербайджанского министра.