Путин озвучил: освободить 5 районов, потом 2 района и определенный режим зоны Нагорного Карабаха

Урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон - Азербайджана и Армении, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы изначально исходили из того, что нужно говорить, наша позиция является открытой абсолютно, о возможности передачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее», - сказал президент России Владимир Путин.

«Чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и самого Нагорного Карабаха», - сказал Путин в ходе пленарного заседания инвестфорума ВТБ Капитал "Россия зовет!