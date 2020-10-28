На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики будут созданы временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району. Об этом говорится в подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указе «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики».

Согласно указу, Министерству внутренних дел поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур.

Вместе с тем временные комендатуры должны координировать свою деятельность с Министерством обороны и Государственной пограничной службой.