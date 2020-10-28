Армянские солдаты отказываются воевать в Карабахе

«Согласно полученной информации, между добровольцами и личным составом войсковых подразделений противника происходят споры, применение оружия друг против друга, отказ от вступления в бой, отступление с позиций без приказа и массовые беспорядки. Конфликт между добровольцами и контрактными военнослужащими на позициях 7-го горнострелкового полка противника привел к вооруженному противостоянию. Есть погибшие и раненые», - говорится в информации.

В результате проводимых Азербайджанской армией успешных боевых операций и точных огневых ударов в армянском обществе наблюдается паника, в армии царят хаос, массовое дезертирство и самоуправство. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Согласно информации, высшее военное командование противника было проинформировано о том, что личный состав, двигавшийся в направлении поселка Сос Ходжавендского района, отказался выполнять приказы, подчиниться командованию и покинул этот район. Меры, предпринятые для того, чтобы вернуть этих военнослужащих на позиции, не принесли результата.

«Военнослужащие 543-го полка ВС Армении в массовом порядке отказались отправиться в Карабах. Срочно прибывшие в воинскую часть сотрудники военной прокуратуры, угрожая арестом военнослужащим, отказавшимся от участия в боевых действиях, заставили их подписать обязательства по выполнению боевых задач.

Аналогичный инцидент произошел и в воинской части, дислоцированной в армянском населенном пункте Коти. Военнослужащие, служившие здесь, были арестованы военной полицией за отказ от участия в боевых действиях.

Несмотря на все карательные меры, руководство министерства обороны Армении беспомощно перед теми, кто отказывается ехать в Нагорный Карабах.

Поводом к массовому отказу армянских военнослужащих от боя являются видеокадры, на которых показаны очередные успехи Азербайджанской армии на поле боя, уничтожение большого количества боевой техники и живой силы противника точными огневыми ударами», - говорится в информации Минобороны Азербайджана.