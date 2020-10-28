Богатейшие люди мира за день потеряли десятки миллиардов долларов

Миллиардеры, входящие в десятку богатейших людей планеты, за день потеряли более 33 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Богатейший человек планеты, основатель Amazon Джефф Безос за сутки лишился 6,7 миллиарда долларов. Его состояние теперь составляет 186,3 миллиарда долларов. Самый состоятельный человек Европы, глава компании Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно потерял 4,7 миллиарда долларов. В настоящее время он стоит 115,1 миллиарда. Основатель Microsoft Bill Gates лишился 2 миллиардов, а его состояние опустилось до 112,7 миллиарда долларов.

Глава Facebook Марк Цукерберг понес одни из самых больших убытков, лишившись 5,7 миллиарда долларов и статуса ультрабогача — его состояние опустилось ниже отметки в 100 миллиардов долларов и в настоящее время составляет 98,4 миллиарда. Глава Tesla Илон Маск недосчитался 3,5 миллиарда долларов по итогам торгового дня 28 октября. Его состояние Forbes оценивает в 90,3 миллиарда долларов.

Также потери понесли владелец Reliance Industries Мукеш Амбани (минус 193 миллиона долларов), глава Berkshire Hathaway, легендарный инвестор Уоррен Баффет (минус 2,2 миллиарда), основатель Oracle Ларри Элисон (минус 1,9 миллиарда долларов), экс-глава Microsoft Стив Балмер (минус 3 миллиарда) и сооснователь Google Ларри Пейдж (минус 3,5 миллиарда).

Со среды, 28 октября, американские фондовые индексы снижались из-за роста заболевших коронавирусом и возвращения жестких ограничений в Европе. Индекс Dow Jones на закрытии рынка потерял 3,43 процента.