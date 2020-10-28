Госкомиссия: «Армянская сторона отказалась принимать 84-летнего Мишу Мелкумяна»

85-летняя Евгения Бабаян, которую ВС Армении оставили в зоне боев при отступлении, в одностороннем порядке была перевезена через азербайджано-грузинскую границу и на грузино-армянской границе передана армянской стороне. Об этом haqqin.az сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, армянская сторона, проявив антигуманизм, в последний момент отказалась от спасенного азербайджанскими солдатами 84-летнего Миши Мелкумяна, состояние здоровья которого ухудшилось из-за того, что соотечественники оставили его в беспомощном состоянии в поселке Гадрут.

29 октября при участии Министерства обороны, посредничестве ОБСЕ и МККК Государственная комиссия в одностороннем порядке передала армянской стороне в направлении села Алибейли Товузского района Азербайджана тела 30 армянских военнослужащих.