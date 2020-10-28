У Марии Захаровой спросили про обстрелы Барды

«Россия обеспокоена гибелью мирных жителей в рамках нагорно-карабахского конфликта». Об этом на сегодняшнем брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя гибель мирных жителей в результате ракетного обстрела Бардинского района вооруженными силами Армении, официальный представитель МИД России выразила сожаление в связи со сложной ситуацией в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Военное противостояние сохраняется. В этих условиях, с целью скорейшей деэскалации конфликта и начала переговорного процесса, мы продолжаем предпринимать энергичные усилия, как в национальном качестве, так и в формате сопредседателей. Мы серьезно обеспокоены гибелью мирных жителей с обеих сторон в ходе конфликта. Мы с самого начала стремились к прекращению огня и переходу конфликта на плоскость политической дипломатии», - сказала она.

М.Захарова напомнила также, что завтра в Женеве главы МИД Азербайджана и Армении встретятся с сопредседателями.