Лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян заявил о наступлении Азербайджанской армии на Шушу.

«Они угрожают не только по всей линии фронта, но и прикладывают серьезные военные усилия в направлении Шуши, стремясь любой ценой овладеть этим городом», - сказал Араик Арутюнян.

Лидер карабахских сепаратистов призвал всех армян объединиться и защитить Шушу.

«Азербайджанская армия всего в нескольких километрах отсюда. Максимум в пяти», - сказал Араик Арутюнян в своем обращении, сделанном из Шуши.