Минобороны: «Пресечены попытки атак ВС Армении в нескольких направлениях»

В нескольких направлениях были предотвращены попытки нападения ВС Армении. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что, подвергнув Бардинский, Тертерский и Геранбойский районы Азербайджана ракетному и артиллерийскому обстрелу, армянская сторона совершила новые военные преступления.

"Армия Азербайджана уничтожает только легитимные военные цели. Победа за нами!", - сказал Анар Эйвазов.