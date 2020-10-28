Служба национальной безопасности Армении продолжает осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, связанные со сбором добровольцев, организацией передвижения людей, их размещением в Карабахе, организацией службы мобрезерва. Об этом говорится в заявлении СНБ Армении, сообщает «Спутник Армения».

Ранее стало известно о задержании трех граждан, пытавшихся незаконно привезти из Карабаха в Армению оружие.

СНБ отмечает, что «внимательно следит за соблюдением правил техники безопасности при обращении с оружием, а также за процессом организации боевого дежурства».