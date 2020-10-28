В Баку работают над новыми генпланами освобожденных городов

Касаясь последней ситуации в нагорно- карабах ском конфликте, председатель комитета подчеркнул агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана, ее постоянные провокации и так же отметил совершение террористических и военных преступлений со стороны страны-агрессора, запустившей ракеты по мирным гражданам и гражданским объектам.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев накануне принял чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Азербайджане Бахрома Ашрафханова, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета.

Анар Гулиев проинформировал гостя об очередной масштабной провокации оккупирующей армянской армии против Азербайджана с 27 сентября этого года и о контрнаступлении и антитеррористической операции, проводимой нашей страной на своей территории для обеспечения безопасности наших граждан и освобождения оккупированных территорий нашей страны в соответствии с требованиями международного права.

Кроме того, посол был проинформирован о подготовке, проводимой Комитетом под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева по разработке генеральных планов и других документов территориального планирования для восстановления и дальнейшего развития населенных пунктов, освобожденных от оккупации.

Подтвердив неизменную позицию Узбекистана по конфликту - Нагорный Карабах и все оккупированные территории являются неотъемлемой частью Азербайджана, посол Ашрафханов отметил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном, и выразил уверенность, что эти отношения будут и дальше развиваться по восходящей линии.

На встрече также обсуждались возможности развития сотрудничества между соответствующими центральными органами исполнительной власти и другими профильными организациями двух стран в области градостроительства, строительства и улучшения городской инфраструктуры, применения современных технологий в проектировании, государственного контроля над градостроительством и др., состоялся широкий обмен мнениями по двусторонним отношениям и возможным совместным проектам в различных сферах.