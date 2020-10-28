Минобороны опровергает нанесение авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду

Информация армянских СМИ о якобы нанесении подразделениями Азербайджанской армии ракетных ударов по Ханкенди и авиаударов по Аскерану, Агдере и Ходжавенду не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

«Эта информация нацелена на отвлечение внимания от сегодняшнего ракетно-артиллерийского обстрела противником населенных пунктов Азербайджана.

В отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская армия соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и наносит адекватные удары только по огневым точкам противника», - говорится в сообщении.