Азербайджанская уничтожает военную технику армян новое видео
Подразделения азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, подвергшие обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.
Подразделения азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, подвергшие обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.
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