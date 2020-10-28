Азербайджанская уничтожает военную технику армян новое видео

Подразделения азербайджанской армии уничтожают вражеские подразделения, подвергшие обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

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