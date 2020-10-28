Вчера (28 октября 2020 г.) примерно в 13:30 по местному времени одна или несколько ракет «Смерч» были выпущены по Барде, поразив жилой квартал недалеко от больницы. Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что по меньшей мере 21 человек погиб, еще около 70 получили ранения.

Авторитетная международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила факт использования Арменией запрещенных кассетных бомб в нынешнем нагорно- карабах ском конфликте после нападения на город Барда в Азербайджане.

Эксперты Amnesty International по кризисному реагированию проверили фотографии (сделанные корреспондентами Vice News в городе) фрагментов кассетных боеприпасов 9Н235 от российских ракет 9М55 «Смерч», которые, по всей видимости, были выпущены по городу армянскими силами.

«Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна и приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям», - сказала Мари Стразерс, региональный директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом. Мы призываем немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и уделить приоритетное внимание защите гражданского населения», - заявила представитель Amnesty International.

Amnesty International призвала все стороны конфликта полностью соблюдать нормы международного гуманитарного права и защищать мирных жителей от последствий военных действий.

Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, причиняющим страдания гражданскому населению спустя годы после их применения. Они запрещены на международном уровне договором, поддержанным более чем 100 государствами. Amnesty International призывает Армению и Азербайджан присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам.

Кассетные боеприпасы разбрасывают сотни бомб или суб-боеприпасов на большой территории. По оценкам, от 5 до 20 процентов кассетных бомб не взрываются. Затем они остаются, создавая для гражданского населения угрозу, аналогичную угрозе противопехотных мин.

Использование этого оружия нарушает запрет на неизбирательные атаки из-за большой площади поражения и опасности, создаваемой для всех, кто соприкасается с неразорвавшимися боеприпасами.