Американские журналисты рассказали о варварском ударе по Барде

Отдел информации 29 октября 2020, 23:11

Журналисты американского издания VICE News подтвердили использование кассетных боеприпасов при ударе, нанесенном по Барде 28 октября. В ходе расследования, проведенного всего через несколько часов после обстрела, они обнаружили и изучили места попадания и остатки суб-боеприпасов «Смерч», которые были независимо подтверждены военным экспертом Amnesty International Брайаном Кастнером и бывшим военным советником ООН Марком Гарласко.

Издание отмечает, что из-за неизбирательного действия кассетных боеприпасов, более 100 стран подписали договор об их использовании. Среди подписавших это соглашение нет Армении. Группа на месте определила многочисленные места попадания снарядов, в том числе территорию больницы и дворы жилых домов, которые указывают на наличие суббоеприпасов - небольшие круглые воронки в земле. Издание отмечает, что в резульате ракетного удара погиб 21 человек, что делает его самым смертоносным зафиксированным ударом по гражданским лицам с того момента, как возобновились боевые действия.