Американские журналисты рассказали о варварском ударе по Барде
Журналисты американского издания VICE News подтвердили использование кассетных боеприпасов при ударе, нанесенном по Барде 28 октября.
В ходе расследования, проведенного всего через несколько часов после обстрела, они обнаружили и изучили места попадания и остатки суб-боеприпасов «Смерч», которые были независимо подтверждены военным экспертом Amnesty International Брайаном Кастнером и бывшим военным советником ООН Марком Гарласко.
Издание отмечает, что из-за неизбирательного действия кассетных боеприпасов, более 100 стран подписали договор об их использовании. Среди подписавших это соглашение нет Армении.
Группа на месте определила многочисленные места попадания снарядов, в том числе территорию больницы и дворы жилых домов, которые указывают на наличие суббоеприпасов - небольшие круглые воронки в земле.
Издание отмечает, что в резульате ракетного удара погиб 21 человек, что делает его самым смертоносным зафиксированным ударом по гражданским лицам с того момента, как возобновились боевые действия.
Корреспонденты VICE News получили доступ в морг главной больницы Барды, где хранились тела 12 человек. У большинства тел, одетых в гражданскую одежду, отсутствовали конечности, были ожоги на коже и разорванные животы - все это соответствовало о травмах от взрывов и взрывной волны.
Это первый случай, когда какая-либо независимая команда проверила использование кассетных боеприпасов против целей в Азербайджане в атаках, осуществленных армянскими силами. Отметим, что Армения отрицает использование кассетных боеприпасов.
«Эксперты Amnesty International по кризисному реагированию идентифицировали оружие, которое поразило жилой квартал в центре Барды 28 октября 2020 года. Это кассетные боеприпасы 9Н235 российского производства, - сказал Кастнер, старший советник по кризисным ситуациям по вооружениям и военным операциям в Amnesty International. - Скорее всего, они были доставлены 300-мм ракетами 9М55 «Смерч» класса «земля-земля», которые имеют дальность действия около 70 км и, как известно, находятся в распоряжении армянских сил».
«Кассетные боеприпасы по своей сути являются оружием неизбирательного действия, и поэтому их использование при любых обстоятельствах запрещено Международным гуманитарным правом [Законами войны], - сказал Кастнер. - Это оружие также запрещено на международном уровне Конвенцией по кассетным боеприпасам, международным договором, поддержанным более чем 100 государствами».
«Ранее власти Армении категорически отрицали применение кассетных боеприпасов против гражданского населения. В Минобороны Армении пока не удалось получить комментариев», - говорится в статье VICE News.