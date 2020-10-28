Еще один лидер армянской военной элиты в Нагорном Карабах е, генерал Аркадий Карапетян заявил, что Азербайджанская армия подошла к подступам Шуши. Он призвал всех жителей Армении на помощь, пригрозив, что в противном случае они пойдут в Армению с войсками.

«Люди в Армении не в курсе того, что происходит. Боевые действия идут вокруг Шуши. Я не знаю, что они вам говорят, но война добралась чуть ли не до стен Шуши. Турки не вступают в контакт с нами, просто работают пушками и ракетами. А потом приходят и занимают позиции наших погибших ребят. Я говорю это не для паники, а чтобы вы знали. Нам сейчас нужна ваша помощь, а не конфеты и орехи, которые вы присылаете. Иначе мы придем в Армению с войсками. Если мы объединенный армянский народ, то придите на помощь. Либо скажите, что мы остались одни. Мы нуждаемся в современном вооружении, чтобы закрыть воздушное пространство. Это не секрет, это видят и знают все люди в Карабахе. И сегодня на нас обрушивают с воздуха что попало, и мы не можем ничего с этим поделать», - говорится в видеообращении генерала, распространённом в соцсетях.

Примечательно, что армянские пользователи соцсетей обрушились с бранью и критикой в адрес Карапетяна.

Отметим, что Аркадий Карапетян является одним из самых известных армянских командиров. Он родился в 1958 году в Ханкенди (Степанакерт). Начиная с 70-х годов прошлого века он тайно участвовал в сепаратистском движении армян в Нагорном Карабахе, а в начале 90-х годов был одним из самых активных армянских сепаратистов. Он был членом созданного в 1988 году комитета «Карабах», зампредседателя сепаратисткой организации «Крунк», а также активным членом «Дашнакцутюн».

Напомним, что ранее лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что азербайджанская армия находится на расстоянии 5 километров от Шуши.