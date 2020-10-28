Гурбан Гурбанов и Унаи Эмери о матче «Карабах» - «Вильярреал»

«В первую очередь, поздравляю Турцию и турецкий народ с Днем Республики, - начал свою речь главный тренер «Карабаха». - Что касается матча, то я остался доволен игрой моих футболистов. Поблагодарил всех за игру. Мы играли против опытной, скоростной и техничной команды. Нам удавалось соблюдать игровую дисциплину. Есть разница в уровне мастерства. Цена игроков разная. И уровень испанского и азербайджанского чемпионатов сильно отличается.

Во втором тайме мы устали. У нас есть проблемы с составом. Не смогли усилить игру из-за травм. В итоге мы проиграли. Играть против таких соперников - большой опыт для нас.

Сегодня мы играли дома, в Стамбуле. Хочу отметить этот стадион. Тут была такая аура, которая нам очень понравилось, хоть и не было болельщиков. Конечно, хотели добиться хорошего результата. Огорчило меня то, что некоторые футболисты были не совсем готовы. Но в целом, как я уже сказал, я доволен командой.

Судейство? Если помните, что в нашем знаменитом матче с миланским «Интером» нас засудил чешский арбитр Зелинка. И сегодня игру судил чех. Он на первых минутах сразу показал нам две желтые карточки. Что-то у нас не ладится с чешскими судьями. Получить сразу две карточки в игре с таким соперником… К тому же были случаи, когда мог предупредить соперников, но не делал этого. Да и в пенальти в наши ворота я не уверен. Надо посмотреть повтор.

У нас очень сложный график. Приходится постоянно разъезжать. Сегодня мы возвращаемся в Баку, а через несколько дней нужно снова лететь в Турцию на матч с «Сивасспором». Предстоящая игра будет очень важна для обеих команд. И мы, и они сегодня проиграли. Игра обещает быть интересной.

Не могу сказать, что если бы мы сегодня сыграли с «Вильярреалом» в Баку, то победили бы. Возможно, в Баку проиграли бы с более крупным счетом. Сложно сказать».

В свою очередь, главный тренер испанцев Унаи Эмери после матча сказал следующее:

«В первом тайме «Карабах» играл хорошо, смог показать свою игру. Правда, мы не дали им возможности создать моменты, но все же мы выглядели слабо. Во втором тайме мы нашли свою игру и в последние десять минут сделали то, что должны были делать на протяжении всего матча.